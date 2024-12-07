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بعد جدل تجسيدها شخصية نيرة أشرف..مايان السيد تعلق على دورها في"ساعته وتاريخه"

12:38 م السبت 07 ديسمبر 2024
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    الفنانة الشابة مايان السيد
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    مايان السيد
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    مايان السيد من مسلسل ساعته وتاريخه للمخرج عمرو سلامة
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    مايان السيد من مسلسل ساعته وتاريخه
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    مايان السيد من ساعته وتاريخه
  • عرض 10 صورة
    مايان السيد
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    إطلالة مايان السيد في سابع أيام الجونة
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    مايان السيد في الجونة
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    مايان السيد (2)
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كتب- هاني صابر:

شاركت الفنانة مايان السيد، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من كواليس تصوير مسلسل "ساعته وتاريخه" بعد عرض الحلقة الأولى.

وعلقت مايان، على مشاهدها بالمسلسل بعد الجدل الذي أثير حول تجسيدها شخصية الطالبة الراحلة نيرة أشرف التي قتلت أمام الجامعة على يد صديقها، قائلة: "طب أنا عايزاه يقربلي وشوفي أنا هعمل في إيه، ولما تشوفي أنا هعمل فيه إيه مش هتخافي من راجل تاني أبدا" -نادية .. إهداء الى ارواح كل الفتيات اللاتي فقدن حياتهن نتيجة للعنف والابتزاز".

مسلسل "ساعته وتاريخه" تدور أحداثه في إطار من الجريمة حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة.

ويخوض بطولة المسلسل أحمد أمين، هبة مجدي، أحمد صيام، مايان السيد، محمد شاهين، أروى جودة، وآخرين، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

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الفنانة مايان السيد نيرة أشرف مايان السيد مسلسل ساعته وتاريخه ساعته وتاريخه
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