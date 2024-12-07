"من غيركم ولا حاجة".. منى زكي ترد على رسالة بشرى

كتب- هاني صابر:

ردت النجمة منى زكي، على رسالة الفنانة بشرى لها بعد تكريمها بمهرجان البحر الأحمر السينمائي بالسعودية في دورته الرابعة هذا العام.

وأعادت منى، نشر رسالة بشرى التي وجهتها لها، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وعلقت: "عشان من غيركم ولا حاجة".

وقالت بشرى في رسالتها لـ منى زكي: "مبروك يا أحلى منى، يا اللي مشرفانة ومخليانة ماشيين فخورين بيكي وباننا كلنا مصريين".

وتابعت: "تكريمك تكريم لينا كلنا وعمرك ما بتنسي كلمة زمايلي وبتكرريها أكتر من مرة".

وأضافت: "ربنا يفرحك كمان وكمان ويزيد من محبة الناس ليكي".

وكان حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، والذي أقيم مساء الخميس في جدة، شهد حضور عدد كبير من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

وكان من أبرز الحضور حسن الرداد، إيمي سمير غانم، بشرى، أمينة خليل، أروى جودة، أمير المصري، طه دسوقي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، نادية الجندي، المخرج أبو بكر شوقي، أحمد حلمي، منى زكي، المخرج محمد سامي، مي عمر، النجم العالمي مايكل دوجلاس وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، النجم ويل سميث، النجمة ميشيل يوه، النجم فين ديزل، يسرا، ياسمين صبري، كارينا كابور، عامر خان.

ويحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.

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