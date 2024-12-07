أبرز فعاليات اليوم الثاني من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. حوارات النجوم وتكريم الأصوات النسائية

جدة- منى الموجي:

قدّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في يومه الثاني سلسلة من الفعاليات والأفلام التي تحتفي بالصناعة السينمائية المحلية والعالمية؛ مستضيفًا عددًا من الحوارات مع ألمع النجوم العالميين كالممثلة كاثرين زيتا جونز، والممثلة إيفا لانجوريا، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ميشيل يوه وغيرهم.

شهدت الشاشة الكبيرة عروضًا حصرية على الصعيد الإقليمي والدولي لعددٍ من الأفلام للمواهب السينمائية، من أبرزها فيلم "إلى عالم مجهول"، وفيلم "جافنا الصغيرة"، وفيلم "صفر"، و"الحلم بالأسود" الذين يعرضون للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

الجلسات الحوارية في يومها الثاني

ومن ضمن فعاليات اليوم الثاني بمهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مشاركة سبع نجوم عالميين بجلسات حوارية أقامها المهرجان تهتم بتسليط الضوء على الأسماء اللامعة من رواد الصناعة السينمائية. من بينهم الفنانات العالميات الحائزات على العديد من الجوائز: كاثرين زيتا جونز، والممثلة إيفا لانجوريا، وسينثيا إيريفو، والممثلة الحائزة على جائزة الأوسكار ميشيل يوه، والممثلة الهندية كارينا كابور. بالإضافة لممثلين عالميين من بينهم مايكل دوجلاس.

وناقش النجوم خلال هذه الجلسات أعمالهم الفنية، وتجاربهم الشخصية، ومسيرتهم الفنية. كما تطرقوا لأعمالهم وأدوارهم المميّزة، الّتي أسرت قلوب المشاهدين، ومنحوا الحضور المساحة لطرح الأسئلة والنقاش المفتوح معهم.

تحدثت كارينا بشغف عن السحر الذي يحدث عندما تتحد النجوم لصنع فيلم مذهل. بينما تحدثت سينثيا إيريفو عن دورها في فيلمها الأخير (Wicked) وأهميته بالنسبة لها. بينما تحدثت النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار ميشيل يوه، عن بداياتها والتحديات والأدوار العديدة التي اتخذتها خلال مسيرتها الفنية الممتدة لأكثر من عشرين عامًا. وناقشت الممثلة إيفا لونجوريا آرائها حول تمكين المرأة وإيمانها بأن تغيير العالم يبدأ من تغيير القلوب والعقول وإحداث تأثير إيجابي.

قصص جديدة على السجادة الحمراء

استقبلت السجادة الحمراء، في اليوم الثاني من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، طاقم عمل عشرة أفلام، أبرزها الفيلم ذات الإنتاج السعودي المصري المشترك (البحث عن منفذ لخروج السيد رامبو) إخراج خالد منصور، والفيلم ذات الإنتاج المشترك (إلى عالم مجهول) إخراج مهدي فليفل. بالإضافة للفيلم الهندي (أولاد ماليجون الخارقون) للمخرجة ريما كاغتي.

وشهد برنامج "روائع عربية" تألق فريق عمل فيلم (سلمى وقمر) إخراج عهد كامل، على السجادة الحمراء، إلى جانب عدد من أعضاء فريق العمل (شرق ١٢) ذات الإنتاج المصري - الهولندي - القطري المشترك، إخراج هالة القوصي، ضمن فئة "رؤية البحر الأحمر الجديدة".

كما شهد المهرجان عرض الفيلم ذات الإنتاج المشترك (دب الباندا في أفريقيا) من إخراج ريتشارد كلاوس وكارستن كيلريتش، ضمن فئة "احتفالات البحر الأحمر: العائلات والأطفال."

وعُرض كل من الفيلم الفرنسي (جافنا الصّغيرة) من إخراج لورانس فالين، وفيلم (الحلم بالأسود) إخراج باولو مارينو-بلانكو؛ وفيلم (صفر) إخراج جان لوك هيربولو. واختتم اليوم بعرض الفيلم المصري الكلاسيكي "العيش والملح" من إخراج حسين فوزي.

بناء العلاقات

كما اُفْتُتِح معرض "سوق البحر الأحمر"، وضم 142 عارضًا من 32 دولة مختلفة، ليصبح مركزًا للتواصل، وشهد هذا السوق بداية سلسلة من العلاقات بين الأسواق الدولية والعربية والأفريقية والآسيوية، وفتح أبوابًا جديدة لتبادل الأفكار والقيم المشتركة.

النسخة السابعة من احتفالية "المرأة في السينما" لتكريم الأصوات النسائية

استضاف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مساء الجمعة، النسخة السابعة من حفل "المرأة في السينما" تكريماً للأصوات النسائية الرائدة التي تسهم في صياغة ملامح صناعة السينما المحلية والعالمية، وتضمن الحفل تكريم ألمع النجمات العالميات والاحتفاء بالمخرجات المبدعات وأبرز النساء المؤثرات في الصناعة السينما العالمية.

جدير بالذكر أن الدورة الرابعة من المهرجان تم افتتاحها يوم الخميس ٥ ديسمبر، وشهدت تكريم منى زكي، إيميلي بلانت وعامر خان.