ماذا قال باسم يوسف عن ارتدائه جلباب صعيدي في "Arabs Got Talent" ؟

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كتب- هاني صابر:

علق الإعلامي باسم يوسف، على ارتدائه جلباب صعيدي في الحلقة الماضية ببرنامج المواهب "Arabs Got Talent".

ونشر باسم يوسف، صورا من الحلقة، عبر حسابه على فيسبوك، وعلق: "الطاقية فلاحي واللاسة صعيدي والقلب مصري.. أنا أبويا وأمي من المحلة الكبرى".

وتابع: "عيلتي من محافظة الغربية ونسايبنا من الزقازيق والمنصورة .. احنا عيلة فلاحين أبا عن جد عن جد عن جد .. حتى أخويا الكبير مولود في المحلة .. أنا آخر العنقود اللي مولود في "البندر" في القاهرة الكبرى.. تحديدا الجيزة وبالأخص في العجوزة".

وأضاف: "صحيح كبرنا وسافرنا ولبسنا براندات بس احنا فلاحين ولاد فلاحين وأرضنا لسه في بيلا وكفر الشيخ .. اللاسة صعيدي مش فلاحي عشان ما أقدرش نزعل حبايبنا في الصعيد .. شكرا لصديقتي العزيزة الاستايلست مروة عبد السميع اللي اختارتلي وبعتتلي اللبس للرياض عشان تصوير حلقة أرابز جوت تالنت الأسبوع ده .. يومكم جميل وحلو زيكم" .

وكان الإعلامي باسم يوسف، فاجأ حضور حلقة برنامج "Arabs Got Talent" مرتديًا جلباب صعيدي، استعدادًا لبدء استعراض المواهب كونه أحد أعضاء لجنة تحكيم الموسم الجديد.

برنامج "أرابز جوت تالنت" هو برنامج ترفيهي من نوعية تلفزيون الواقع يسلط الضوء على المواهب الفردية والجماعية لدى المجتمعات العربية، والبرنامج هو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير "Britain’s Got Talent" الذي عرض للمرة الأولى في الولايات المتحدة الأمريكية عام 2009 على قناة "NBC".