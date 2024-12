مهرجان البحر الأحمر السينمائي ينظم احتفالية "المرأة في السينما" في نسختها السابعة

جدة- منى الموجي:

استضاف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مساء الجمعة 6 ديسمبر، في نادي جدة لليخوت، النسخة السابعة من حفل "المرأة في السينما" تكريماً للأصوات النسائية الرائدة التي تسهم في صياغة ملامح صناعة السينما المحلية والعالمية، وإلهام الأجيال القادمة من المواهب النسائية في العالم العربي وأفريقيا وآسيا.

وبحسب بيان صادر عن القائمين على المهرجان، يجسد الحفل التزام مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بدعم المواهب النسائية، وتسليط الضوء على إنجازاتهن سواء أمام الكاميرا أو خلفها، في إطار سعيها المتواصل لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها في هذا القطاع الحيوي.

وافتتح الحفل بكلمات ترحيبية ألقاها قادة المهرجان. وتوجت الأمسية باجتماع حضور المهرجان من مختلف أنحاء العالم للاحتفاء بالمخرجات المبدعات المشاركات ضمن برنامج المهرجان، بالإضافة إلى تكريم أبرز النساء المؤثرات في الصناعة السينما العالمية.

وتألقت الفنانة هند صبري في تقديم الحفل، وألقت كل من النجمة الحائزة على جائزة الأوسكار ميشيل يوه ( Everything Everywhere All at Once)، والممثلة والمنتجة الحائزة على عدة جوائز إيفا لونغوريا، (Only Murders In The Building)، كلماتٍ أثنتا فيها على عمل مؤسسة البحر الأحمر السينمائي في دعم مسيرة المرأة في مجال السينما، في العالم العربي وأفريقيا وآسيا.

وعلقت جمانا الرّاشد، رئيس مجلس أمناء مؤسسة البحر الأحمر السينمائي، قائلةً: "يسعدنا أن نستضيف هذا العدد المميز من النساء المبدعات والرائدات في عالم السينما، ويشرفنا أن نحتفي اليوم بإبداعهن وقدراتهن، وإنجازاتهن. "

وأضافت: "تمكين المواهب النسائية والاحتفاء بمواهبهن يُمثل جزءًا أصيلًا من هويتنا وقِيمنا، وعملنا على تحقيق ذلك منذ بداياتنا، بدءًا من فريق عملنا، إلى دعم صُنّاع الأفلام، والقصص التي يسعون لروايتها، إلى تعزيز صوت المرأة في هذا القطاع العالمي. ونتطلع إلى مواصلة هذا النهج وإثرائه من خلال فعاليات مهرجاننا."

كما أشادت بالمخرجات العربيات والعالميات المتميزات، ومن بينهن المخرجة دينيس فرنانديز (Hanami)، والمخرجة كوردوين أيوب (Moon)، والمخرجة مرام طيبة (Malika)، والمخرجة ريما كاتجي (Superboys of Malageon)، والمخرجة تغريد أبو الحسن (Snow white)، بالإضافة للمخرجة شياوشوان جيانج (To Kill A Mongolian Horse).

أُقيم الحفل في نادي جدة لليخوت، بحضور عدد من الضيوف البارزين من بينهم: أسماء المدير، وسينثيا إريفو، ومنى زكي، وكاثرين زيتا جونز، وإيميلي بلانت، وميني درايفر، وهويون جونغ، وأمينة خليل، وياسمين صبري، وميلا الزهراني، ونور الكندري، وفاطمة البنوي.