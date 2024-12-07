بالصور| منى زكي وأحمد حلمي يحضران احتفالية المرأة في السينما بمهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

شهدت احتفالية المرأة في السينما التي استضاف مهرجان البحر الأحمر السينمائي نسختها السابعة في جدة بالمملكة العربية السعودية، حضور النجم أحمد حلمي وزوجته النجمة منى زكي التي تم تكريمها بحفل افتتاح الدورة الرابعة.

واستضاف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مساء الجمعة 6 ديسمبر، في نادي جدة لليخوت، النسخة السابعة من حفل "المرأة في السينما" تكريماً للأصوات النسائية الرائدة التي تسهم في صياغة ملامح صناعة السينما المحلية والعالمية، وإلهام الأجيال القادمة من المواهب النسائية في العالم العربي وأفريقيا وآسيا.

وبحسب بيان صادر عن القائمين على المهرجان، يجسد الحفل التزام مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بدعم المواهب النسائية، وتسليط الضوء على إنجازاتهن سواء أمام الكاميرا أو خلفها، في إطار سعيها المتواصل لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها في هذا القطاع الحيوي.

وافتتح الحفل بكلمات ترحيبية ألقاها قادة المهرجان. وتوجت الأمسية باجتماع حضور المهرجان من مختلف أنحاء العالم للاحتفاء بالمخرجات المبدعات المشاركات ضمن برنامج المهرجان، بالإضافة إلى تكريم أبرز النساء المؤثرات في الصناعة السينما العالمية.