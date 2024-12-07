ياسمين عبدالعزيز مع كريم فهمي وخالد سليم وسط البحر من كواليس "وتقابل حبيب"

كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة ياسمين عبدالعزيز، متابعيها وجمهورها عبر السوشيال ميديا، صورة من كواليس تصوير مسلسلها الرمضاني "وتقابل حبيب".

ونشرت ياسمين، الصورة، عبر حسابها على فيسبوك، وعلقت: "مسلسل وتقابل حبيب رمضان ٢٠٢٥ بإذن الله".

وظهرت ياسمين عبد العزيز في الكواليس مع الفنان كريم فهمي والفنان خالد سليم وسط البحر من كواليس تصوير مسلسل "وتقابل حبيب".

مسلسل "وتقابل حبيب" بطولة ياسمين عبدالعزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، أنوشكا، صلاح عبد الله، حنان سليمان، رشوان توفيق، محمود ياسين جينيور، بدرية طلبة، إيمان السيد، ومن تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري.