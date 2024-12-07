بعد تجاهل حقوقهم..إجراءات قانونية جديدة من ورثة العندليب ضد منظمي حفل"سواح"

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كتب- مصطفى حمزة:

أكد عبد الحليم الشناوي حفيد شقيقة عبد الحليم حافظ، أن ورثة العندليب الأسمر، قرروا تصعيد الإجراءات القانونية ضد الشركة المنظمة للحفل الذي أقيم يوم الخميس الماضي تحت عنوان "سواح".

عبد الحليم الشناوي، في تصريح خاص لـ "مصراوي"، قال: "ما تردد عن عدم اعتراض الأسرة غير صحيح، الورثة جميعهم، قاموا بارسال إنذار قضائي إلى الشركة المنظمة قبل شهر من موعد الحفل الذي أقيم بالمتحف الكبير وأحياه الفنان مدحت صالح، والمطربة مي فاروق".

وعن تضامنه مع موقف الأسرة، تحدث محمد شبانة - نجل شقيق العندليب، قائلا: "من غيرالمقبول تجاهل أسرة وورثة عبد الحليم حافظ وحقوقهم عند إقامة حفل باسمه".

ومن جهته تحدث الخبير القانوني ياسر قنطوش محامي ورثة العندليب، مضيفا: "تم توجيه انذار إلى الشركة المنظمة قبل الحفل، وتم عمل محضر إثبات حالة في يوم إقامته، وجاري استكمال باقي الإجراءات".

الحفل الذي أقيم مساء الخميس الماضي برعاية وزارة الثقافة، وشركة RMC العالمية، تراوحت أسعار تذاكره بين 2000، و3500، و 4500، و 6000 جنيه، وتم بيعها بالكامل وفقا لما أعلنته الجهة المنظمة.