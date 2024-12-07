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بالصور| نجمات الفن تحتفلن بدور "المرأة في السينما" ضمن فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

11:03 ص السبت 07 ديسمبر 2024
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    توبا وياسمين صبري وجمانا الراشد
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    صبا مبارك 1
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    لبلبة
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    ليلى علوي
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    إلهام شاهين
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    هند صبري 3
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    أمينة خليل
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    ياسمين صبري
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    يسرا 2
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    ياسمين صبري ومحمد التركي ويسرا وأروى جودة
  • عرض 16 صورة
    يسرا اللوزي 2
  • عرض 16 صورة
    يسرا اللوزي 3
  • عرض 16 صورة
    يسرا
  • عرض 16 صورة
    هند صبري 2
  • عرض 16 صورة
    يسرا اللوزي 1
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جدة- منى الموجي:

شهدت احتفالية المرأة في السينما، التي استضاف مهرجان البحر الأحمر السينمائي نسختها السابعة، تواجد كوكبة من نجمات الفن من مختلف أنحاء العالم.

وكان من بين الحضور: النجمة العالمية إيميلي بلانت، الممثلة التركية توبا، النجمة يسرا، النجمة ليلى علوي، النجمة إلهام شاهين، الفنانة صبا مبارك، النجمة هند صبري، النجمة يسرا اللوزي، الفنانة أمينة خليل، الممثلة ياسمين صبري.

واستضاف مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي مساء الجمعة 6 ديسمبر، في نادي جدة لليخوت، النسخة السابعة من حفل "المرأة في السينما" تكريماً للأصوات النسائية الرائدة التي تسهم في صياغة ملامح صناعة السينما المحلية والعالمية، وإلهام الأجيال القادمة من المواهب النسائية في العالم العربي وأفريقيا وآسيا.

وبحسب بيان صادر عن القائمين على المهرجان، يجسد الحفل التزام مؤسسة البحر الأحمر السينمائي بدعم المواهب النسائية، وتسليط الضوء على إنجازاتهن سواء أمام الكاميرا أو خلفها، في إطار سعيها المتواصل لتمكين المرأة وتعزيز مكانتها في هذا القطاع الحيوي.

وافتتح الحفل بكلمات ترحيبية ألقاها قادة المهرجان. وتوجت الأمسية باجتماع حضور المهرجان من مختلف أنحاء العالم للاحتفاء بالمخرجات المبدعات المشاركات ضمن برنامج المهرجان، بالإضافة إلى تكريم أبرز النساء المؤثرات في الصناعة السينما العالمية.

نجمات الفن مهرجان البحر الأحمر السينمائي إيميلي بلانت يسرا ليلى علوي
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