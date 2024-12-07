مدحت العدل عن تكريم عبلة كامل: "لو تسمح لنا نعملها 10 حفلات تكريم"

كتب- مروان الطيب:

تحدث السيناريست الكبير مدحت العدل، عن رأيه في أسماء الفنانين الذي يتمنى تكريمهم خلال الفترة المقبلة.

وحل مدحت العدل ضيفًا ببرنامج "أسرار النجوم" الذي يبث على راديو "نجوم إف إم"، وتطرق خلال حديثه عن مشاريعه الفنية خلال الفترة المقبلة، وعلاقته بنجوم الوسط الفني، وعن النجوم الذي يرى أنهم يستحقون التكريم.

وعن تكريمات النجوم، قال: "عبلة كاملة لو تسمح لنا نعملها حفلة تكريم، نعملها 10 حفلات".

أما عن الفنان حميد الشاعري، أوضح: "حميد الشاعري لازم يتكرم، لأنه عمل نقلة في تاريخ الموسيقى".

وعن باقي الفنانين، أضاف: "نتمنى تكريم الراحل صلاح السعدني، والفنان يحيى الفخراني".

وكشف السيناريست مدحت العدل مؤخرًا عن تفاصيل مشاريعه الفنية خلال الفترة الماضية وذلك خلال لقائه مع موقع "ET بالعربي": " بحضر كذا عمل منهم عمل للفنانة الكبير شريهان مسلسل درامي، المسرح لسه بتحسس الخطى كده لكن إن شاء الله هعمل رابعة العدوية إخراج الدكتور أشرف زكي، وبعمل مارلين مونرو برده ميوزيكال، هما اتكتبوا والتحضيرات اشتغلت".

يذكر أن، آخر مشاركات مدحت العدل هي كتابة سيناريو مسلسل "عتبات البهجة" بطولة يحيى الفخراني وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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