"أقل شيء أقدر أقدمه".. تامر حسني يغني للراحل محمد رحيم

كتب- مروان الطيب:

حرص الفنان تامر حسني، على إهداء أغنيته "اطمن" للملحن الراحل محمد رحيم والذي قام بتلحينها وصدرت ضمن ألبوم "اخترت صح" عام 2010، وذلك بإحدى حفلاته.

ونشر تامر حسني، مقطع فيديو من كواليس الحفل، وظهر خلاله وهو يغني أغنية "اطمن" إهداءا لروح الراحل محمد رحيم، وعلق: "أقل شيء أقدر أقدمه لأخويا وعشرة عمري وصاحب رحلة الكفاح، أسطورة التلحين العربي محمد رحيم، مجموعة من أشهر أغاني محمد ليا ولغيري من كبار نجوم الوطن العربي، الله يرحمك يا حبيبي".

وكان تامر حسني من أوائل الحاضرين لجنازة وعزاء الملحن محمد رحيم، الذي غاب عن عالمنا يوم السبت الموافق 23 نوفمبر الماضي، وسط حالة من الحزن انتابت الوسط الغني، بعد مسيرة فنية حافلة بالأعمال الهامة، تعاون خلالها مع أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي.

ويحيي تامر حسني حفلًا غنائيًا يوم 12 ديسمبر الجاري في الأرينا كويت، كما يشارك في حفل تكريم الراحل محمد رحيم وسط نخبة من أبرز نجوم الغناء في الوطن العربي وهم حميد الشاعري، إيهاب توفيق، محمد محيي، مي فاروق، هيثم شاكر، سميرة سعيد، والمقرر إقامته يوم 18 ديسمبر في دار الأوبرا المصرية.

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يذكر أن، تامر حسني ينتظر عرض أحدث أعماله السينمائية بعنوان "ري ستارت" ويشاركه البطولة نخبة من النجوم، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

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