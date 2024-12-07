بالصور| هالة القوصي مخرجة "شرق 12" تتحدث مع جمهور "البحر الأحمر السينمائي" عن تفاصيل فيلمها

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جدة- منى الموجي:

نظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي، مساء الجمعة 6 ديسمبر، جلسة أسئلة عقب عرض فيلم "شرق 12" ليناقش الجمهور تفاصيل العمل مع مخرجته هالة القوصي، والمنتج عبدالسلام موسى.

ويشهد المهرجان العرض الأول للفيلم، ضمن برنامج رؤى جديدة، بعدما شارك في مهرجان كان السينمائي. وأكدت هالة أن العمل قائم على الخيال مثل ألف ليلة وليلة، دون التركيز على زمن بعينه أو مكان محدد.

أشارت هالة إلى استغراقها 8 أعوام تقريبا في التحضير للفيلم، إذ احتاجت وقتا طويلا في البحث عن التمويل، وفي نفس الوقت كانت تعمل على تطوير كافة جوانبه.

وعن اختيارها لأبطال الفيلم، أوضحت هالة أن الممثل الشاب عمر رزيق يعمل بالتمثيل منذ طفولته، وكانت رأته من قبل في أكثر من عمل تليفزيوني، لكن مشاركته في (شرق 12) تمثل البطولة السينمائية الأولى.

"شرق 12" بطولة منحة البطراوي، أحمد كمال، عمر رزيق، فايزة شامة، أسامة أبو العطا، باسم وديع ومحمود فارس.