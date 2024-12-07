مي عمر جريئة وجانا دياب مع والدها ونورين أبو سعدة في"الحريفة 2" ..10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

فيديو.. ماذا طلبت إلهام شاهين من النجم العالمي مايكل دوجلاس في البحر

إعداد- مروان الطيب:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.



مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:



إلهام صفي الدين

نشرت الفنانة الشابة إلهام صفي الدين، صور جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة جذابة حازت على إعجاب متابعيها.

إليسا

خضعت الفنانة إليسا لجلسة تصوير جديدة، نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت إليسا بفستان أنيق.

بسنت شوقي

نشرت الفنانة بسنت شوقي صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

جانا دياب

نشرت جانا دياب، صور من فترة طفولتها عبر حسابها على "إنستجرام"، وظهرت خلالها مع والدها النجم عمرو دياب، ووالدتها زينة عاشور، وأشقائها عبدالله وكنزي.

حاتم صلاح

نشر الفنان حاتم صلاح صورة جديدة عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلالها من كواليس تصوير فيلم "أحمد وأحمد" بطولة الفنان أحمد السقا والفنان أحمد فهمي.

دنيا سمير غانم

خضعت الفنانة دنيا سمير غانم لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها بإطلالة كاجوال حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

فيدرا

نشرت الفنانة فيدرا صورة جديدة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها بإطلالة شتوية استعدادًا لفصل الشتاء.

محمد ثروت

نشر الفنان محمد ثروت صورة جديدة عبر حسابه على "إنستجرام"، ظهر خلالها مع زوجته أثناء حضوره حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي.

مي عمر

خضعت الفنانة مي عمر لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر حسابها على "انستجرام"، وظهرت مي بفستان أنيق خطفت به الأنظار.

نورين أبو سعدة

نشرت الفنانة الشابة نورين أبو سعدة صورة جديدة عبر حسابها على "إنستجرام"، ظهرت خلالها من كواليس فيلم "الحريفة 2: الريمونتادا" وسط عدد من أبطاله وهم أحمد غزي، كزبرة، ودونا إمام.