حدث بالفن| تحذير وتهديد أرملة محمد رحيم وموقف إلهام شاهين مع مايكل دوجلاس

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ أحدث ظهور ل شريهان احتفالًا بعيد ميلادها، محمود ياسين جونيور يبدأ تصوير "وتقابل حبيب"، الرقابة الكويتية تسمح بعرض فيلم "Wicked" بعد حذف بعض المشاهد، أنجلينا جولي "حافية القدمين" في أحدث ظهور إعلامي مع جيمي فالون، أرملة محمد رحيم تكشف عن تقرير الطب الشرعي لوفاته، ماذا قالت عفاف شعيب عن السبب وراء عدم الإنجاب؟، مايان السيد توجه الشكر لعمرو سلامة والمتحدة بعد عرض مسلسل "ساعته وتاريخه"، ماذا طلبت إلهام شاهين من النجم العالمي مايكل دوجلاس في البحر الأحمر السينمائي؟، وغيرها من الأخبار.