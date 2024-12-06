جريئة ومبهرة.. مي عمر بإطلالة ملكية من ثاني أيام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

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مي عمر جريئة وجانا دياب مع والدها ونورين أبو سعدة في"الحريفة 2" ..10

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة مي عمر لجلسة تصوير جديدة على هامش تواجدها بفعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، وذلك عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام".

وظهرت مي عمر بإطلالة ملكية جريئة، حازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها، وقامت بتوجيه الشكر لمصمم الفستان.

وتنتظر مي عمر عرض مسلسلها "إش إش" المقرر مشاركته ضمن موسم دراما رمضان 2025، ويشاركها البطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية، وتجسد خلاله شخصية راقصة درجة ثالثة من محافظة الإسكندرية، تأليف وإخراج محمد سامي.

وكانت آخر مشاركات الفنانة مي عمر بمسلسل "نعمة الأفوكاتو" الذي عرض ضمن موسم دراما رمضان 2024، وحقق نجاحًا جماهيريًا كبيرًا.

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يذكر أن، مي عمر تشارك ببطولة عدد من الأعمال السينمائية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الغربان" بطولة الفنان عمرو سعد، وفيلم "بضع ساعات في يوم ما" بطولة الفنان هشام ماجد.

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