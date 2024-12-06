بالصور- شاهد ليلى علوي تتألق في ثاني أيام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب- مروان الطيب:

تواصل النجمة ليلى علوي، التألق في ثاني أيام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، وذلك بعد حضورها فعاليات حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس الخميس في جدة، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

ونشرت ليلى علوي صور من حضورها ثاني أيام فعاليات المهرجان عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بفستان جذاب خطفت به الأنظار كعادتها برفقة كل من النجمة يسرا والفنانة إلهام شاهين، وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن، ليلى علوي تنتظر عرض أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "المستريحة" والمقرر عرضه مطلع شهر يناير 2025.

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