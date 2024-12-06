لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

بالصور- شاهد ليلى علوي تتألق في ثاني أيام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي

09:54 م الجمعة 06 ديسمبر 2024
  • عرض 5 صورة
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي من كواليس مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي من ثاني أيام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي مع يسرا وإلهام شاهين من مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 5 صورة
    ليلى علوي مع يسرا وإلهام شاهين
background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

كتب- مروان الطيب:

تواصل النجمة ليلى علوي، التألق في ثاني أيام فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، وذلك بعد حضورها فعاليات حفل الافتتاح الذي أقيم مساء أمس الخميس في جدة، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

ونشرت ليلى علوي صور من حضورها ثاني أيام فعاليات المهرجان عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت بفستان جذاب خطفت به الأنظار كعادتها برفقة كل من النجمة يسرا والفنانة إلهام شاهين، وحاز على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

يذكر أن، ليلى علوي تنتظر عرض أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "المستريحة" والمقرر عرضه مطلع شهر يناير 2025.

اقرأ أيضا:

إلهام شاهين تشيد بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

شقيقتها ونجمات الفن توجهن رسائل لـ مي الغيطي بعد إعلان خطوبتها (صور)

ليلى علوي مهرجان البحر الأحمر السينمائي إنستجرام ليلى علوي
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
"10 مليون زائر أول شهرين".. تركي آل الشيخ يواصل الاحتفال بفعاليات "موسم الرياض"

إعلان

إعلان