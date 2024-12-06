فيديو.. ماذا طلبت إلهام شاهين من النجم العالمي مايكل دوجلاس في البحر الأحمر السينمائي؟

كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة إلهام شاهين، على الترحيب بالممثل العالمي مايكل دوجلاس أثناء حضورها إحدى فعاليات مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، والذي يقام في جدة، بحضور عدد ضخم من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

ونشر موقع "ET بالعربي"، مقطع فيديو عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت خلاله إلهام وهي تتحدث مع النجم العالمي مايكل دوجلاس على الريد كاربت، حيث طلبت إلهام منه إلتقاط صورة تذكارية، ووافق دوجلاس على الفور، لتقوم إلهام شاهين بشكره، كما ظهرت خلفها الفنانة ليلى علوي وهي تصافحه.

وشهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم مساء أمس الخميس، حضور عدد كبير من ألمع النجوم حول العالم وهم نادية الجندي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، بشرى، أمينة خليل، أروى جودة، أمير المصري، طه دسوقي، ظافر العابدين، المخرج أبو بكر شوقي، علا رشدي، عامر خان، أحمد حلمي، منى زكي، المخرج محمد سامي، مي عمر، النجم العالمي مايكل دوجلاس وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، النجم ويل سميث، النجمة ميشيل يوه، النجم فين ديزل، يسرا، ياسمين صبري، كارينا كابور، بوسي شلبي، أحمد داود.

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يذكر أن، إلهام شاهين تنتظر عرض عدد من الأعمال الفنية خلال الفترة المقبلة، منها مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد ويعرض ضمن موسم دراما رمضان 2025، إلى جانب فيلم "ري ستارت" بطولة الفنان تامر حسني.

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