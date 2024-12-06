مايان السيد توجه الشكر لعمرو سلامة والمتحدة بعد عرض مسلسل "ساعته وتاريخه"

كتب- مروان الطيب:

وجهت الفنانة الشابة مايان السيد، الشكر لمواهب برنامج "كاستينج" تقديم المخرج عمرو سلامة، والذين شارك عدد كبير منهم في مسلسل "ساعته وتاريخه" الذي يعرض حاليًا ويحقق نجاحًا ملحوظًا ونسب مشاهدة مرتفعة.

ونشرت مايان صور من كواليس إحدى الحلقات عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وهي الحلقة الخاصة بالعنف وعلقت عليها: "طب أنا عايزاه يقرب لي وشوفي أنا هعمل في ايه، ولما تشوفي انا هعمل فيه ايه، مش هتخافي من راجل تاني أبدًا، إهداء إلى كل فتاة فقدت حياتها نتيجة للعنف والابتزاز، شكرًا عمرو سلامة، ومواهب برنامج كاستنج، والشركة المتحدة".

تدور أحداث مسلسل "ساعته وتاريخه" في إطار من الجريمة، حول العديد من القضايا المهمة التي شهدتها المحاكم المصرية، ليتم تجسيدها في أجواء درامية مثيرة، ويشارك ببطولة المسلسل مجموعة من نجوم الدراما التلفزيونية وهم أحمد أمين، هبة مجدي، أحمد صيام، محمد شاهين، أروى جودة، تأليف محمود عزت، إخراج عمرو سلامة.

يذكر أن، مايان السيد تشارك بعدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "ولنا في الخيال حب" بطولة أحمد صلاح السعدني، فيلم "هيبتا: المناظرة الأخيرة" وسط نخبة من نجوم السينما المصرية، وفيلم "نجوم الساحل" ويشارك ببطولته مجموعة من النجوم الشباب.

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