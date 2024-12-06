تحذير وتهديد.. أرملة محمد رحيم تكشف عن تقرير الطب الشرعي لوفاته

كتب- مروان الطيب:

حرصت أنوسة كوتة، أرملة الملحن الراحل محمد رحيم، على مشاركة تقرير الطب الشرعي الخاص بوفاة زوجها مع متابعيها، ونشرت نص التقرير عبر حسابها الرسمي على "فيسبوك"، إلى جانب بيان خاص بورثة الراحل.

ونفى تقرير الطب الشرعي وجود أي شبهة جنائية في وفاة الراحل محمد رحيم، وتضمن بيان ورثة الراحل الآتي: "ردًا على المزاعم والافتراءات التي صاحبت وفاة الفنان محمد رحيم، والتي رددها بعض الأشخاص الساعيين وراء التريند غير مبالين بحرمة الموت وإكرام الميت، وما قد يصيب ورثته من أضرار نفسية جسيمة، تظل عالقة في أذهانهم طوال حياتهم خاصة بعد تحويل الأمر إلى الطب الشرعي، والذي نتج عنه التأخير في تكريم المتوفي إلى رحمة مولاه إلى مثواه الأخيرة".

واستكمل البيان: "ونظرًا لذلك فان الورثة يوضحون الاتي، أولًا أن الوفاة طبيعية ولا يوجد أي شبهة جنائية وذلك طبقًا لما جاء بتقرير الطب الشرعي وتحريات المباحث، ثانيًا أن الورثة سوف يتخذون الإجراءات القانونية ضد الأشخاص الذي رجوا هذا الادعاء نظرًا لما أصابهم من أضرار نفسية جسيمة، وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه هؤلاء الأشخاص، أو أي شخص يقوم بانتهاك حرمة موت مورثهم المغفور له بإذن الله، داعيين المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد الفقيد الرحمة والمغفرة".

رحل الملحن محمد رحيم عن عالمنا يوم السبت الموافق 23 نوفمبر الماضي، عن عمر يناهز 45 عامًا بعد تعرضه لعدد من الأزمات الصحية خلال الفترة الماضية.

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