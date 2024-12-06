منى زكي تخضع لجلسة تصوير على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

خضعت النجمة منى زكي لجلسة تصوير جديدة على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، اليوم الجمعة 6 ديسمبر.

وبدت منى زكي أنيقة في جلسة التصوير، التي تمت في منزل الشربتلي، وجاءت ضمن برنامج تكريمها من المهرجان بعد ساعات من حفل افتتاح أقيم مساء الجمعة 5 ديسمبر في جدة بالمملكة العربية السعودية.

منى زكي عبرت عن سعادتها بتكريمها وبتواجدها في جدة، ووجهت الشكر للقائمين على المهرجان، وعبرت عن فخرها بمصريتها، مشددة على أن مصر دولة محبة للفن على مر العصور، منذ العصر الفرعوني والمصري القديم يجيد التعبير عن نفسه عن طريق الفن، وبينها الرسم على الجدران، وأكدت سعادتها بالنهضة الفنية الكبيرة التي تشهدها المملكة العربية السعودية.

وشهد حفل الافتتاح حضور نخبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم، بينهم: ويل سميث، إيميلي بلانت، سبايك لي، عامر خان، يسرا، ليلى علوي، إلهام شاهين، آسر ياسين، أمينة خليل، نور النبوي، محمد ثروت، ظافر العابدين، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ماجدة زكي، لبلبة، ياسمين صبري.