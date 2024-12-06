"شكرًا على كرم الضيافة".. أحمد حلمي يوجه التحية لإدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب- مروان الطيب:

وجه النجم أحمد حلمي، رسالة شكر وتقدير لإدارة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، عقب حضوره حفل افتتاح المهرجان الذي أقيم مساء الخميس 5 ديسمبر وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

ونشر حلمي صورة من كواليس الحفل عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام"، وعلق عليها: "مهرجان البحر الأحمر للسينما، أجواء سينمائية قوية وكلها طاقة فنية وزملاء من كل الأوطان ونجوم عالميين، شكرًا على الدعوة الكريمة وكرم الضيافة".

وكان الظهور الأخير للفنان أحمد حلمي، بفعاليات حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، وكشف عن من يحب أن يتم تكريمه خلال الدورة المقبلة وقال: "أحب الجداد يتكرموا، مش لازم يكون عنده أفلام كتير عملها، أحب أكرم محمد ممدوح لأنه موهبة كبيرة، طبعًا مع الاحترام لكل زمايلي لكن حاسس أن تايسون لازم يتكرم السنة الجاية".

يذكر أن، أحمد حلمي يشارك ببطولة عدد من الأعمال الفنية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، منها فيلم "الست" بطولة النجمة منى زكي وتدور أحداثه حول السيرة الذاتية لكوكب الشرق أم كلثوم.

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