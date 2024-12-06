الرقابة الكويتية تسمح بعرض فيلم "Wicked" بعد حذف بعض المشاهد

كتب- مروان الطيب:

أعلنت الرقابة على المصنفات الفنية في الكويت، عن بدء عرض فيلم الفانتازيا "Wicked" بعد حذف عدد من المشاهد التي لا تتوافق مع مجتمعاتنا العربية، والتي كانت سببًا لمنع عرضه خلال الأيام القليلة الماضية.

وجاء القرار بعد خضوع الفيلم للرقابة من جديد، وإجراء بعد التعديلات وحذف بعض المشاهد، وتم طرحه بدور العرض السينمائي في الكويت اليوم الجمعة، وذلك وفقًا لموقع "فارايتي".

وكشفت تقارير أن السبب وراء منع عرض الفيلم في الكويت، لوجود شخصية "مثلية" ضمن أحداث الفيلم الذي بدأ عرضه مؤخرًا في دور العرض الأمريكي يوم 22 نوفمبر الماضي، وذلك وفقًا لصحيفة "القبس".

ويحقق فيلم "Wicked" نجاحًا ملحوظًا سواء بشباك التذاكر الأمريكي أو العالمي، حيث بلغت إيراداته بدور العرض الأمريكي لـ 263 مليون دولار، وعالميًا بـ 360 مليون من ميزانية إنتاجية تقدر بـ 150 مليون دولار.

ويشارك ببطولة الفيلم مجموعة من النجوم وهم المغنية العالمية أريانا جراندي، الممثلة الإنجليزية سينثيا إيريفو، جيف جولدبلوم.

وينتمي فيلم "Wicked" لنوعية الأفلام الموسيقية، وهو مأخوذ من مسرحية شهيرة تحمل نفس العنوان مبنية على رواية جريجوري ماجوايا عام 1995، وهي نفسها إعادة سرد للرواية الكلاسيكية "الساحر الرائع أوز" عام 1900 لفرانك بوم.

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