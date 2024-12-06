بالصور.. ريم سامي تبرز حملها من أحدث جلسة تصوير في جدة

منى زكي تخضع لجلسة تصوير على هامش فعاليات الدورة الرابعة من مهرجان

كتب- مروان الطيب:

خضعت الفنانة ريم سامي، لجلسة تصوير جديدة على هامش حضورها فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم في جدة الخميس 5 ديسمبر، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

ونشرت ريم سامي صور من الجلسة عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وظهرت خلالها في شهور حملها الأولى، وحازت الجلسة على إعجاب وتهنئة محبيها ومتابعيها.

وكانت آخر مشاركات الفنانة ريم سامي بمسلسل "حدوتة منسية" وسط بطولة نخبة من نجوم الدراما التلفزيونية على رأسهم النجمة سوسن بدر.

يذكر أن، ريم سامي تشارك ببطولة عدد من الاعمال التلفزيونية المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة، أبرزها مسلسل "سيد الناس" بطولة الفنان عمرو سعد، ومسلسل "للأذكياء فقط" بطولة الفنان حمدي الميرغني وسيتم عرضهما ضمن موسم دراما رمضان 2025.

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