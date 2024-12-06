شقيقتها ونجمات الفن توجهن رسائل لـ مي الغيطي بعد إعلان خطوبتها (صور)

كتب- هاني صابر:

وجهت عددا من نجمات الفن، رسائل تهنئة للفنانة الشابة مي الغيطي، وذلك عبر حساباتهن الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، عقب اعلان "مي" خطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني.

ووجهت شقيقتها الفنانة ميار الغيطي رسالة لها بهذه المناسبة، قالت فيها: "الله يبارك يا حبيبتي.. إن شاء الله حياة سعيدة".

فيما جاءت تعليقات نجمات الفن كالتالي، إذ كتبت الفنانة أسماء أبو اليزيد "مبروك يا حبيبتي ربنا يسعدكم". وكتبت مايان السيد "أجمل التهاني". وكتبت الفنانة بسمة "ألف مبروك". وكتبت الفنانة إيمان العاصي "تهانينا الرائعة".

وكانت مي الغيطي، أعلنت عن خطوبتها خلال الساعات الماضية عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، وعلقت: "رسميًا، اتخطبت لصديقي الدكتور أندرياس براون، الحمد لله، شكرًا لأصدقائي الأعزاء على جعل هذا اليوم مميزًا".

يذكر أن، آخر أعمال للفنانة مي الغيطي كانت بمسلسل "مسار إجباري" وعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024.

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