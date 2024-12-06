نرمين الفقي تنشر إطلالة جريئة.. والجمهور: "عندما يتألق الأزرق"(صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة نرمين الفقي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، إطلالة جريئة لها من أحدث ظهور.

ونشرت نرمين، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "يوم جميل للجميع".

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الملكة، جميلة، قمر، ما شاء الله، عندما يتألق الأزرق، جميلة الجميلات، قمراية، ربنا يحميكي".

يذكر أن، آخر أعمال نرمين الفقي مسلسل "محارب" الذي عرض في رمضان 2024، وخاض بطولته حسن الرداد، أحمد زاهر، ماجد المصري، تامر عبد المنعم، ناهد السباعي، محمود الليثي.