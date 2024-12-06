إطلالة جريئة.. أحدث ظهور لـ هيفاء وهبي بفستان قصير والجمهور يغازلها (صور)

كتبت- نوران أسامة:

شاركت الفنانة هيفاء وهبي، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها بإطلالة جريئة من أحدث ظهور.

ونشرت هيفاء، الصور التي ظهرت فيها مرتدية فستان قصير، عبر حسابها على إنستجرام، ونالت من خلالها إعجاب متابعيها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "عنوان الأناقة" ، "مفيش بعد كدا" ، "المرأة الجميلة" ، "قمر" ، "جمالك ما بيخلص" ، "أحلى هيفاء" ، "العسل".

وكانت هيفاء وهبي أعلنت عن إحياء حفل رأس السنة 2025 بأحد الفنادق في دبي بدولة الإمارات. وكتبت عبر حسابها على "إنستجرام": "هكون معاكم لنستقبل عام جديد بحفل رأس السنة في دبي".

يذكر أن، آخر مشاركات هيفاء وهبي الفنية، هو مسلسل "أسود فاتح" الذي عرض عام 2021. كما انتهت هيفاء مؤخرا من تصوير فيلم "ولاد المحظوظة" الذي يدور في إطار اجتماعي رومانسي كوميدي.