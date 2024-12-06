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زوجة أحمد السقا توجه رسالة لـ شريهان في عيد ميلادها الـ 60

12:03 م الجمعة 06 ديسمبر 2024

مها الصغير

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كتب- هاني صابر:

وجهت الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا، رسالة للنجمة الكبيرة شريهان، احتفالا بعيد ميلادها الـ 60.

وكتبت زوجة السقا في رسالتها لشريهان، عبر حسابها على إنستجرام: " وحشتيني أوي".

وتعد شريهان من مواليد 6 ديسمبر 1964، وواحدة من رواد الفن الاستعراضي وأيقونة الفوازير الرمضانية خلال حقبة الثمانينات والتسعينات.

ولدت شريهان لعائلة مرموقة فوالدها هو المحامي أحمد عبد الفتاح الشلقاني أحد أشهر دكاترة القانون المصري ووالدتها هي عواطف محمود هاشم سيدة أعمال وعارضة أزياء سابقة.

ودرست شريهان، رقص الباليه أثناء مرحلتها الدراسية، وتزوجت في أول حياتها من رجل الأعمال السعودي علال الفاسي وانفصلت عنه، ثم تزوجت من رجل الأعمال الأردني علاء خواجة ولديها ابنتين هما لؤلؤة وتاليا.

زوجة أحمد السقا

مها الصغير شريهان عيد ميلاد شريهان
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