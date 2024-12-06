أحدث ظهور لـ ريهام حجاج مع زوجها (صورة)

كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة ريهام حجاج، متابعيها عبر السوشيال ميديا، أحدث ظهور لها مع زوجها رجل الأعمال والنائب محمد حلاوة.

ونشرت ريهام، الصورة، عبر "ستوري" حسابها على إنستجرام، وأرفقتها بإيموجي "قلوب".

على جانب آخر، تخوض ريهام حجاج دراما رمضان 2025 بمسلسل "كنترول".

المسلسل بطولة ريهام حجاج، وأحمد مجدي، وعمر السعيد، وآخرين ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج أحمد صالح.

يذكر أن، المؤلف أيمن سلامة تعاون مع ريهام حجاج في عدة مسلسلات وهي "صدفة" في رمضان الماضي، و "جميلة" في رمضان 2023، و "يوتيرن"، الذي عرض عام 2022 ، وكانت البداية من خلال مسلسل "لما كنا صغيرين" عام 2020.