أحدث ظهور لـ شريهان احتفالا بعيد ميلادها الـ 60 (صور)

رانيا يوسف جريئة ومنة شلبي في أحدث ظهور .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال

كتب- هاني صابر:

شاركت النجمة الكبيرة شريهان، متابعيها عبر السوشيال ميديا، صورا لها من أحدث ظهور احتفالا بعيد ميلادها الـ 60.

ونشرت شريهان، الصور، عبر حسابها على إنستجرام، وخطفت من خلالها الأنظار إليها.

وجاءت بعض تعليقات الجمهور، كالتالي: "الفخامة وسيدة الجمال والفن الجميل" ، "الجميلة"، "القمر والجمال كله" ، "ملكة الأناقة والجمال"، "راقية دايما" ، "أسطورة الجمال".

يذكر أن، شريهان من مواليد 6 ديسمبر 1964، وتعد واحدة من رواد الفن الاستعراضي وأيقونة الفوازير الرمضانية خلال حقبة الثمانينات والتسعينات.

ولدت شريهان لعائلة مرموقة فوالدها هو المحامي أحمد عبد الفتاح الشلقاني أحد أشهر دكاترة القانون المصري ووالدتها هي عواطف محمود هاشم سيدة أعمال وعارضة أزياء سابقة.

ودرست شريهان، رقص الباليه أثناء مرحلتها الدراسية، وتزوجت في أول حياتها من رجل الأعمال السعودي علال الفاسي ولكنها انفصلت عنه وتزوجت من رجل الأعمال الأردني علاء خواجة ولديها ابنتين هما لؤلؤة وتاليا.