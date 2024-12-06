كارينا كابور ومايكل دوجلاس.. جلسات حوارية ينظمها مهرجان الأحمر السينمائي اليوم الجمعة

جدة- منى الموجي:

ينظم مهرجان البحر الأحمر السينمائي المُقام في جدة بالمملكة العربية السعودية، اليوم الجمعة 6 ديسمبر ضمن فعاليات دورته الرابعة، عددا من الفعاليات الفنية الهامة، بينها جلسات حوارية من نخبة من نجوم الفن في العالم.

وفي السطور التالية ننشر جلسات اليوم:

- الساعة الواحدة ظهرا تُقام جلسة حوارية للممثلة والمغنية والمنتجة الحائزة على جوائز جرامي وإيمي، بالإضافة إلى ترشيحها مرتين للأوسكار وجولدن جلوب سينثيا إريفو، وذلك في البلد السوق - قاعة ندوات السوق (المنتدى).

- وفي الواحدة والنصف ظهرا جلسة مع النجمة الهندية كارينا كابور، في ميدان الثقافة قاعة العروض الرئيسية.

- وفي الثانية عصرا تستقبل سينما ١ في ميدان الثقافة النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز.

- ويكون الجمهور على موعد مع جلسة للفنان العالمي مايكل دوجلاس في ميدان الثقافة- قاعة العروض الرئيسية الساعة الثالثة عصرا.

- وينظم المهرجان في الثالثة أيضا حوار مع الممثلة والمنتجة العالمية ميشيل يوه، الحائزة على جائزة الأوسكار، في قاعة ندوات السوق (المنتدى).

- في الرابعة والنصف مساء يلتقي جمهور المهرجان بالنجم العالمي فان ديزل، في قاعة الندوات، السوق (المنتدى).

- وفي الخامسة مساء لقاء مع إيفا لانغوريا في ميدان الثقافة قاعة العروض الرئيسية.

جدير بالذكر أن حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي أقيم أمس الخميس، وشهد تكريم النجمة منى زكي، والنجوم: عامر خان، فان ديزل، إيميلي بلانت.