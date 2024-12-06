بدرية طلبة توجه رسالة لـ شريهان في عيد ميلادها الـ 60

كتب- هاني صابر:

وجهت الفنانة بدرية طلبة، رسالة للنجمة الكبيرة شريهان، احتفالا بعيد ميلادها الـ 60.

وكتبت بدرية، عبر حسابها على إنستجرام: "العمر كله ليكي يا برنسس".

وتعد شريهان من مواليد 6 ديسمبر 1964، وواحدة من رواد الفن الاستعراضي وأيقونة الفوازير الرمضانية خلال حقبة الثمانينات والتسعينات.

ولدت شريهان لعائلة مرموقة فوالدها هو المحامي أحمد عبد الفتاح الشلقاني أحد أشهر دكاترة القانون المصري ووالدتها هي عواطف محمود هاشم سيدة أعمال وعارضة أزياء سابقة.

ودرست شريهان، رقص الباليه أثناء مرحلتها الدراسية، وتزوجت في أول حياتها من رجل الأعمال السعودي علال الفاسي وانفصلت عنه، ثم تزوجت من رجل الأعمال الأردني علاء خواجة ولديها ابنتين هما لؤلؤة وتاليا.