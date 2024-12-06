"تكريم منى زكي وكلمة فين ديزل وسحر جورجينا"..أبرز لقطات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب- مروان الطيب:

شهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، حضور عدد ضخم من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما من مختلف أنحاء العالم، والذي يقام في جدة تحت شعار "للسينما بيت جديد".

وتضمن حفل الافتتاح الذي أقيم الخميس 5 ديسمبر، تكريم عدد من النجوم وهم النجمة منى زكي، الممثل الهندي العالمي عامر خان، نجم هوليوود فين ديزل، والذين أعربوا عن سعادتهم بتواجدهم على أرض المملكة العربية السعودية، إلى جانب حضور عدد ضخم من النجوم وهم نادية الجندي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، بشرى، أمينة خليل، أروى جودة، أمير المصري، طه دسوقي، ظافر العابدين، المخرج أبو بكر شوقي، علا رشدي، عامر خان، أحمد حلمي، منى زكي، المخرج محمد سامي، مي عمر، النجم العالمي مايكل دوجلاس وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، النجم ويل سميث، النجمة ميشيل يوه، النجم فين ديزل، يسرا، ياسمين صبري، كارينا كابور، بوسي شلبي، أحمد داود.

أحمد حلمي ومنى زكي

خطف النجمان أحمد حلمي ومنى زكي الأضواء فور وصولهما على الريد كاربت، وظهر كل منهما في كامل أناقته، وحرصا على تحية الجمهور والمحبين.

مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز

خطف النجم العالمي مايكل دوجلاس، وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز الأضواء فور وصولهما على ريد كاربت حفل الافتتاح، وأعربا عن سعادتهما بحضور أحد أهم المحافل السينمائية في الوطن العربي، وحرصوا على التقاط العديد من الصور التذكارية.

فين ديزل

شهد حفل الافتتاح، تكريم النجم العالمي فين ديزل على مسيرته السينمائية، وأعرب "ديزل" عن سعادته بتواجده في المملكة العربية السعودية، وعن التطور الكبير الذي يحدث هناك، إلى جانب فخره بالجائزة.

جورجينا

حرصت الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز على حضور حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وسحرت جورجينا الأنظار بإطلالة جذابة، وحرصت على تحية محبيها والتقطت معهم العديد من الصور التذكارية.

توبا بويوكستون

حضرت الممثلة التركية توبا بويوكستون، فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، لتفاجئ بالعديد من جمهورها ومحبيها يحاولون الوصول لها لالتقاط الصور التذكارية وتوقيع الأوتوجرافات، وحرصت "توبا" على تحيتهم وشكرهم، والترحيب بها بهذه الطريقة، والتقطت معهم على العديد من الصور التذكارية.

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