بالفيديو.. دينا الشربيني تعبر عن سعادتها بالعرض الأول لمسرحية "حاوريني يا كيكي"

كتبت- نوران أسامة:

ظهرت الفنانة دينا الشربيني، على هامش العرض المسرحي لـ "حاوريني يا كيكي" معربة عن سعادتها وحبها لمسرحية "أحفاد ريا وسكينة".

ونشر برنامج "عرب وود"، الفيديو، عبر حسابهم على موقع "إنستجرام"، وقالت دينا: "بحب المسرحية دي أوي أوي، يعني كان نفسي نعرضها تاني من كتر منا بحبها وبعدين إن شاء الله إن شاء الله تبقى دي كده "حاوريني يا كيكي" وتعجب الناس، فـ الإتنين قريبين من قلبي".

ويشارك في العرض المسرحي عدد من نجوم الفن من بينهم دينا الشربيني، هالة صدقي، رانيا يوسف، أوس أوس، دياب، أحمد عبدالوهاب، أحمد سلطان وأحمد عبدالهادي، وتأليف هاني الطمباري، وإخراج بتول عرفة.

وتقام فعاليات "موسم الرياض" هذا العام في الفترة من 12 أكتوبر حتى نهاية فبراير من العام المقبل 2025، ويشهد هذا الموسم مجموعة متنوعة من الفعاليات الفنية والرياضية والترفيهية، ويأتي في 14 منطقة ترفيهية ويحتوي على 11 بطولة عالمية و100 معرض ومهرجان.

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