"شباب نادية الجندي ورشاقة ليلى علوي".. نجمات تألقن في افتتاح البحر الأحمر السينمائي

كتب- مروان الطيب:

حرص عدد كبير من نجمات الوسط الفني، على حضور حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم مساء الخميس 5 ديسمبر، في جدة، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

وكان من أبرز المتواجدات، ليلى علوي، نادية الجندي، منى زكي، أمينة خليل، إيمي سمير غانم، ريم سامي، علا رشدي، بشرى، يسرا اللوزي، ياسمين صبري، مي عمر، نبيلة عبيد، إلهام شاهين، هنادي مهنا، بسنت شوقي، لبلبة، زينة.

نادية الجندي

دائمًا ما تحرص النجمة نادية الجندي على الظهور بمظهر شبابي أنيق، حيث خطفت الأنظار فور وصولها على ريد كاربت حفل الافتتاح، وخطفت الأنظار ب وإطلالتها الأنيقة، وحرصت على تحية المتواجدين والتقاط العديد من الصور التذكارية مع جمهورها ومحبيها.

ريم سامي

حرصت الفنانة ريم سامي على حضور فعاليات حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وظهرت ريم وعلامات الحمل ظاهرة، وكان برفقتها شقيقها المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر.

يسرا

ظهرت النجمة يسرا بلوك أنيق كعادتها في المحافل الدولية، وأطلت على جمهورها بفستان جذاب خطفت به الأنظار، والتقطت العديد من الصور التذكارية.

ليلى علوي

خطفت النجمة ليلى علوي الأنظار فور بإطلالة أظهرت رشاقة واضحة، وأعربت عن سعادتها بحضور مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وعن الزخم السينمائي من حولها من نجوم وصناع السينما من حول العالم.

يسرا اللوزي

حضرت الفنانة يسرا اللوزي، حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وظهرت بفستان أنيق حاز على إعجاب المتواجدين، وحرصت على التقاط العديد من الصور التذكارية.

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