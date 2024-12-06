رانيا يوسف جريئة ومنة شلبي في أحدث ظهور .. 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة

20 صورة لنجوم الفن في افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر

إعداد- نوران أسامة:

حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم 10 لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

يسرا

خطفت الفنانة يسرا الأنظار أثناء تواجدها، في حفل افتتاح الدورة الـ 21 للمهرجان الدولي للسينما بمراكش، وشاركت الصور عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وظهرت بقفطان مغربي.

أية سماحة

نشرت الفنانة أية سماحة صورة تجمعها بصديقتها، وشاركت متابعيها الصورة عبر حسابها الخاص على "إنستجرام"، من خلال خاصية "القصص القصيرة".

منة شلبي

شاركت الفنانة منة شلبي متابعيها، عبر حسابه الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، صورة جديدة لها، وظهرت بدون مكياج.

بوسي شلبي

نشرت الإعلامية بوسي شلبي، صورة لها أثناء تواجدها في مهرجان البحر الأحمر السينمائي ، وذلك من خلال حسابها على موقع "إنستجرام"، وظهرت بإطلالة أنيقة.

عزيز الشافعي

ظهر الملحن عزيز الشافعي مع الفنان الإماراتي حسين الجسمي، ونشر الصور عبر حسابه الشخصي بموقع "إنستجرام"، وعلق: "هو الوحيد والفريد حسين الجسمي، شكراً يا صديقي العزيز على الترحيب الحار".

نهى عابدين

شاركت الفنانة نهى عابدين متابعيها، أحدث ظهور لها، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، ولاقت إعجاب متابعيها.

داليا البحيري

نشرت الفنانة داليا البحيري صورة تجمعها بـ الإعلامية هبة الأباصيري، وذلك عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة.

أنس بوخش

شارك الإعلامي الإماراتي أنس بوخش متابعيه، صورة له أثناء زيارته لمدينة لوس أنجلوس، و نشر الصورة عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

نورهان منصور

خطفت الفنانة نورهان منصور الأنظار، من خلال أحدث ظهور لها، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وظهرت بإطلالة جريئة.

رانيا يوسف

ظهرت الفنانة رانيا يوسف بإطلالة جريئة، ونشرت الصورة عبر حسابها الخاص بموقع "إنستجرام"، من خلال خاصية القصص القصيرة، وارتدت تيشيرت مكشوف البطن.