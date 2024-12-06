"Watch it" تطرح البوستر الدعائي لمسلسل "إقامة جبرية" استعدادًا لعرضه

كتبت- نوران أسامة:

طرحت منصة watch it الرقمية، البوستر الدعائي لـ مسلسل "إقامة جبرية"، ومن المقرر عرضه خلال الأيام المقبلة.

ونشرت "واتش أت - watch it "، البوستر عبر حسابها بموقع "فيسبوك"، وعلق الحساب: "مسلسل "إقامة جبرية "قريبًا".

ويتكون مسلسل "إقامة جبرية" من 10 حلقات، وينتمي إلى نوعية الدراما التشويقية التي تحظى بلمسات من الرعب، وتؤدي هنا الزاهد بالمسلسل دور صيدلانية تعاني من عقد نفسية في التعامل مع الرجال وتؤدي دور"السايكو" وتطلب فيه الطلاق من زوجها أحمد حاتم الذي يكون ضيف شرف معها بالحلقة الأولى، وتستمر الحلقات في إطار اجتماعي تشويقي.

مسلسل "إقامة جبرية" بطولة صابرين، وهنا الزاهد، ومحمد الشرنوبي، وثراء جبيل، عايدة رياض، ومحمود البزاوي، وعدد من الفنانين والمسلسل من تأليف أحمد عادل، وإخراج أحمد سمير فرج.

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