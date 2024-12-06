لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

حدث بالفن| خطوبة فنانة ونجوم الفن في افتتاح البحر الأحمر السينمائي وريم سامي تكشف عن حملها

12:05 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024
حدث بالفن| خطوبة فنانة ونجوم الفن في افتتاح البحر الأحمر السينمائي وريم سامي تكشف عن حملها

النشرة الفنية

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ فنانات اعترفن بالخضوع لعمليات تجميل، انضمام لطيفة وحكيم وهشام عباس لنجوم ونجمات حفل تكريم الملحن محمد رحيم، متحدث الموسيقيين يحسم موقف النقابة من مشاركة كزبرة في "الحريفة 2"، مي الغيطي تعلن عن خطوبتها، النجوم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وغيرها من الأخبار.

مهرجان البحر الأحمر السينمائي ماجدة زكي محمد سامي السعودية ريم سامي مي الغيطي إيميلي بلانت كريم هاشم بلية ودماغه العالية كزبرة حفل تكريم الملحن محمد رحيم عمليات تجميلية

فيديو قد يعجبك:

الخبر التالى:
رشاقة وشباب.. شاهد ليلى علوي في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

اعلان

باقى المحتوى

باقى المحتوى

إعلان

إعلان

إعلان

زيادة 27% فأكثر.. رفع أسعار باقات الإنترنت الأرضي
الخارجية: التطورات في سوريا مقلقة ومتلاحقة وتداعياتها خطيرة
عاجل - مجموعة الأهلي في كأس العالم للأندية 2025
كل ما تريد معرفته عن شريحة eSIM بعد إطلاقها رسميا اليوم بمصر