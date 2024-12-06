حدث بالفن| خطوبة فنانة ونجوم الفن في افتتاح البحر الأحمر السينمائي وريم سامي تكشف عن حملها
12:05 ص الجمعة 06 ديسمبر 2024
إعداد- مروان الطيب:
نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ فنانات اعترفن بالخضوع لعمليات تجميل، انضمام لطيفة وحكيم وهشام عباس لنجوم ونجمات حفل تكريم الملحن محمد رحيم، متحدث الموسيقيين يحسم موقف النقابة من مشاركة كزبرة في "الحريفة 2"، مي الغيطي تعلن عن خطوبتها، النجوم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وغيرها من الأخبار.
مهرجان البحر الأحمر السينمائي ماجدة زكي محمد سامي السعودية ريم سامي مي الغيطي إيميلي بلانت كريم هاشم بلية ودماغه العالية كزبرة حفل تكريم الملحن محمد رحيم عمليات تجميلية
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