حدث بالفن| خطوبة فنانة ونجوم الفن في افتتاح البحر الأحمر السينمائي وريم سامي تكشف عن حملها

إعداد- مروان الطيب:

نشر موقع مصراوي، خلال الـ 24 ساعة الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية المتعلقة بـ فنانات اعترفن بالخضوع لعمليات تجميل، انضمام لطيفة وحكيم وهشام عباس لنجوم ونجمات حفل تكريم الملحن محمد رحيم، متحدث الموسيقيين يحسم موقف النقابة من مشاركة كزبرة في "الحريفة 2"، مي الغيطي تعلن عن خطوبتها، النجوم في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، وغيرها من الأخبار.