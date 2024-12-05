رشاقة وشباب.. شاهد ليلى علوي في افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب- مروان الطيب:

حرصت النجمة ليلى علوي، على حضور حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، والذي يقام مساء الخميس في جدة، وسط حضور عدد ضخم من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

ونشرت ليلى علوي مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام"، ظهرت خلاله وهي تكشف عن إطلالتها التي ستحضر بها فعاليات حفل الافتتاح، حيث ظهرت برشاقة واضحة وشباب وحيوية.

وشهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي حضور نخبة من النجوم وهم نادية الجندي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، بشرى، أمينة خليل، أروى جودة، أمير المصري، طه دسوقي، ظافر العابدين، المخرج أبو بكر شوقي، علا رشدي، عامر خان، أحمد حلمي، منى زكي، المخرج محمد سامي، مي عمر، النجم العالمي مايكل دوجلاس وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، النجم ويل سميث، النجمة ميشيل يوه، النجم فين ديزل، يسرا، ياسمين صبري، كارينا كابور، بوسي شلبي، أحمد داود.

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يذكر أن، ليلى علوي تنتظر عرض أحدث أعمالها السينمائية بعنوان "المستريحة" والمقرر عرضه مطلع شهر يناير 2025.

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