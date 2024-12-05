20 صورة لنجوم الفن في افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

شهد حفل افتتاح الدورة الرابعة من مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي أقيم اليوم الخميس في جدة بالمملكة العربية السعودية، حضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

حضر الحفل: المخرج سبايك لي، ويل سميث، عامر خان، إيميلي بلانت، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، يسرا، ماجدة زكي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، أمينة خليل، ليلى علوي، إلهام شاهين، نبيلة عبيد، نادية الجندي، نادين نسيب نجيم، أسيل عمران.

كما تواجد: عمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، ياسمين صبري، آسر ياسين، هيثم دبور، كريم الشناوي، لميس الحديدي، منى زكي، أحمد حلمي، ماجد المصري، إلهام علي، عبدالمحسن النمر، إبراهيم حجاج، أروى جودة، بشرى، أحمد داش، طه دسوقي، أمير المصري، ظافر العابدين، نور النبوي، محمد الشرنوبي، يسرا اللوزي، صبا مبارك، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد خالد صالح وهنادي مهنا.

وشهد الحفل تكريم النجمة منى زكي، كما سيتم عرض فيلم ضي.. سيرة أهل الضي، إخراج كريم الشناوي، بطولة أسيل عمران، إسلام مبارك ومجموعة من الفنانين.

وشهد المهرجان اليوم الخميس قبل ساعات من حفل افتتاحه إقامة جلسة حوارية للنجم الهندي عامر خان، وجلسة أخرى للنجمة العالمية إيميلي بلانت، وأدارت الجلستين الإعلامية ريا أبي راشد.