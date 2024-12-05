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إيمي سمير غانم وأمينة خليل.. 25 صورة من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

10:19 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 25 صورة
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 25 صورة
    أحمد حلمي ومنى زكي
  • عرض 25 صورة
    الفنان أمير المصري
  • عرض 25 صورة
    الفنان طه دسوقي وزوجته
  • عرض 25 صورة
    الفنان ظافر العابدين
  • عرض 25 صورة
    الفنانة أمينة خليل
  • عرض 25 صورة
    الفنانة بشرى
  • عرض 25 صورة
    الفنانة صبا مبارك
  • عرض 25 صورة
    الفنانة نادية الجندي
  • عرض 25 صورة
    الفنانة يسرا اللوزي من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 25 صورة
    المخرج أبو بكر شوقي
  • عرض 25 صورة
    المخرج العالمي سبايك لي في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 25 صورة
    المخرج والمنتج حسين العسيري
  • عرض 25 صورة
    النجمة العالمية إيفا لونجوريا باركر
  • عرض 25 صورة
    النجمة العالمية ميشيل يوه
  • عرض 25 صورة
    النجمة يسرا
  • عرض 25 صورة
    الإعلامية بوسي شلبي
  • عرض 25 صورة
    بوسي شلبي ويسرا اللوزي من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 25 صورة
    أروى جودة من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 25 صورة
    جورجينا
  • عرض 25 صورة
    دانييل داي كيم
  • عرض 25 صورة
    كاثرين زيتا جونز من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 25 صورة
    مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز
  • عرض 25 صورة
    النجوم يتوافدون على حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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كتب- مروان الطيب:

شهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، والذي يقام مساء اليوم الخميس في جدة، حضور عدد كبير من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

وكان من أبرز الحضور، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، بشرى، أمينة خليل، أروى جودة، أمير المصري، طه دسوقي، ظافر العابدين، يسرا اللوزي، نادية الجندي، المخرج أبو بكر شوقي، أحمد حلمي، منى زكي، المخرج محمد سامي، مي عمر، النجم العالمي مايكل دوجلاس وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، النجم ويل سميث، النجمة ميشيل يوه، النجم فين ديزل، يسرا، ياسمين صبري، كارينا كابور، عامر خان، بوسي شلبي.

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة. 

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.

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