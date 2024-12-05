محمد سامي عن النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية: " كان محتاج 100 سنة عشان يحصل"

كتب- مروان الطيب:

تحدث المخرج محمد سامي، عن النهضة التي تشهدها المملكة العربية السعودية، وذلك خلال وجوده بحفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الخميس في جدة، بحضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

وعن رأيه في ما يحدث في السعودية قال: "اللي بيحصل في السعودية، اللي بقاله كذا سنة ده محدش كان يتوقع أن ده يحصل في الوقت ده، تحسه كان محتاج 100 سنة عشان ده يحصل، وحصل في سنين قليلة جدًا، هي تجربة مهمة الناس لازم تدرسها وتشوفها، ازاي ده حصل في الوقت ده، مجهود كبير والناس قائمة على ده بشكل كبير، وكلنا فخورين باللي بيحصل لأن السعودية دي بلدنا التاني".

ويشهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، توافد عدد كبير من النجوم وهم وهم نادية الجندي، يسرا اللوزي، ظافر العابدين، أحمد حلمي، منى زكي، أروى جودة، عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، الإعلامية بوسي شلبي، المخرج العالمي سبايك لي، الممثل العالمي مايكل دوجلاس، وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، ميلا الزهراني، حسين العسيري، النجمة العالمية إيفا لونجوريا باركر، طه دسوقي، النجمة يسرا.

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.

اقرأ أيضا:

قبل "سحر" كريم هاشم.. ماذا فعلت الأيام في أطفال "بلية ودماغه العالية"؟

انضمام لطيفة وحكيم وهشام عباس لنجوم ونجمات حفل تكريم الملحن محمد رحيم