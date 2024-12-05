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ياسمين صبري وكارينا كابور وعامر خان.. 20 صورة من افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

09:40 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    أحمد داود وعلا رشدي
  • عرض 20 صورة
    بوسي شلبي مع الممثل العالمي مايكل دوجلاس
  • عرض 20 صورة
    بوسي شلبي مع مايكل دوجلاس وكاثرين زيتا جونز
  • عرض 20 صورة
    بوسي شلبي وخالد عبد الجليل ومحمد الشرنوبي
  • عرض 20 صورة
    ريد كارت حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 20 صورة
    سينثيا إيريفو من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 20 صورة
    النجم العالمي ويل سميث
  • عرض 20 صورة
    ظافر العابدين
  • عرض 20 صورة
    عمرو منسي
  • عرض 20 صورة
    إيفا لونجوريا باركر من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر
  • عرض 20 صورة
    فين ديزل من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 20 صورة
    كارينا كابور وعامر خان
  • عرض 20 صورة
    مايكل دوجلاس من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 20 صورة
    محمد سامي ومي عمر
  • عرض 20 صورة
    ميلا الزهراني
  • عرض 20 صورة
    هناء العمير
  • عرض 20 صورة
    ويل سميث
  • عرض 20 صورة
    فين ديزل
  • عرض 20 صورة
    طه دسوقي من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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كتب- مروان الطيب:

حضور كبير لأبرز النجوم وصناع السينما حول العالم، على حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الخميس في جدة.

وكان من أبرز الحضور، نادية الجندي، يسرا اللوزي، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، بشرى، أمينة خليل، أروى جودة، أمير المصري، طه دسوقي، ظافر العابدين، المخرج أبو بكر شوقي، علا رشدي، عامر خان، أحمد حلمي، منى زكي، المخرج محمد سامي، مي عمر، النجم العالمي مايكل دوجلاس وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، النجم ويل سميث، النجمة ميشيل يوه، النجم فين ديزل، يسرا، ياسمين صبري، كارينا كابور، بوسي شلبي، أحمد داود.

ويحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

ويستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة. 

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.

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ياسمين صبري كارينا كابور عامر خان حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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