بعد تكريمها بمهرجان البحر الأحمر.. منى زكي: حظي حلو إني مصرية وتطور الفن بالسعودية يشرف

جدة- منى الموجي:

كرّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في حفل افتتاح دورته الرابعة اليوم الخميس 5 ديسمبر النجمة منى زكي، وسط حضور كوكبة من نجوم الوطن العربي ومختلف أنحاء العالم.

وقالت منى زكي عقب استلامها التكريم: "دائما أرى أن حظي حلو كوني ولدت مصرية في بلد تقدر الفن بكل أشكاله، فمن أيام قدماء المصريين ونحن نعبر عن أنفسنا بالفن وبالرسوم على جدران، عندنا حب الفن بالفطرة وفي كل تكريم أكون ممتنة وسعيدة بحجم تقدير الفن في بلادنا العربية، أول شيء جمعنا ومازال يجمعنا".

وتابعت "أشكر مهرجان البحر الأحمر على تكريمي وسعيدة بتكريمي اليوم، وسعيدة بالتطور الكبير المذهل في صناعة الفن بالمملكة حاجة تشرف، وفخورة دائما بحبي وانتمائي لمهنة التمثيل والفن بشكل عام، وسعيدة كوني امرأة عربية تعيش في منطقة محبة للفن وأشكر السعودية على تقدم الفن الذي يوحدنا ويصل بيننا".

واختتمت "أشكر كل الفنانين زملائي سواء من هم أمام الكاميرا أو خلفها، كل شخص فيهم له حق في تكريمي النهاردة، ساعدوني ووقفوا جانبي، وقبلكم كلكم أحب أشكر زوجي"، ممازحة الحضور "أنا كاتبة ورقة عشان منساش أشكره لأنه أكبر داعم ليا وواقف بجواري".

ومن بين أبرز حضور الحفل: ليلى علوي، نبيلة عبيد، يسرا، إلهام شاهين، أحمد حلمي، أمينة خليل، ريا أبي راشد، لميس الحديدي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، عامر خان، صبا مبارك، حسن الرداد، ماجد المصري، مي عمر، المخرج محمد سامي، محمد ثروت، ماجدة زكي، نادين نسيب نجيم، عبدالمحسن النمر، إبراهيم حجاج، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، أسيل عمران.

وشهد المهرجان اليوم الخميس قبل ساعات من حفل افتتاحه إقامة جلسة حوارية للنجم الهندي عامر خان، وجلسة أخرى للنجمة العالمية إيميلي بلانت، وأدارت الجلستين الإعلامية ريا أبي راشد.