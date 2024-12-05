بالصور.. ويل سميث وفين ديزل معًا في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب- مروان الطيب:

شهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، الذي يقام مساء اليوم الخميس في جدة، حضور عدد كبير من أبرز وألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

وكان من أبرز المتواجدين النجم العالمي ويل سميث، والنجم فين ديزل، اللذان حرصا على حضور الريد كاربت والتقاط العديد من الصور مع الجمهور والمحبين، كما ظهر معًا داخل قاعة حفل الافتتاح استعدادًا لبدء الحفل.

وتوافد عدد كبير من النجوم من حول العالم على حفل الافتتاح وهم أحمد حلمي، منى زكي، أروى جودة، بوسي شلبي، أمير المصري، طه دسوقي، ظافر العابدين، المخرج أبو بكر شوقي، نادية الجندي، صبا مبارك، بشرى، أمينة خليل، المخرج محمد سامي، مي عمر، النجمة العالمية كاثرين زيتا جونز، الممثل العالمي مايكل دوجلاس، المخرج سبايك لي، الممثلة ميشيل يوه، النجمة إيفا لونجوريا باركر، النجمة ميشيل رودريجز، الممثلة وعارضة الأزياء الإسبانية جورجينا رودريجيز، عمرو منسي، يسرا، حسن الرداد، إيمي سمير غانم، ياسمين صبري، كارينا كابور، عامر خان.

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.

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