تكريم عامر خان من مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. ويعلق: أتمنى العودة للسعودية مجددا

جدة- منى الموجي:

كرّم مهرجان البحر الأحمر السينمائي في حفل افتتاح دورته الرابعة اليوم الخميس 5 ديسمبر، نجم بوليوود عامر خان.

وقال عامر في كلمته "شرف لي التواجد هنا اليوم، وأود أن أشكر كل من عملت معهم على مدار السنوات الماضية، وسعيد بالتواجد في السعودية وفي هذا المهرجان، وأتمنى العودة إلى هنا مرة ثانية لأحصل على خبرة أكثر عن هذا المكان الرائع".

وافتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم في جدة بالمملكة العربية السعودية دورته الرابعة، بحضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

ومن بين أبرز حضور الحفل: ليلى علوي، نبيلة عبيد، يسرا، إلهام شاهين، منى زكي، أحمد حلمي، أمينة خليل، ريا أبي راشد، لميس الحديدي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، عامر خان، صبا مبارك، حسن الرداد، ماجد المصري، مي عمر، المخرج محمد سامي، محمد ثروت، ماجدة زكي، نادين نسيب نجيم، عبدالمحسن النمر، إبراهيم حجاج، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، أسيل عمران.

يشهد الحفل تكريم النجمة منى زكي، كما سيتم عرض فيلم ضي.. سيرة أهل الضي، إخراج كريم الشناوي، بطولة أسيل عمران، إسلام مبارك ومجموعة من الفنانين.

وشهد المهرجان اليوم الخميس قبل ساعات من حفل افتتاحه إقامة جلسة حوارية للنجم الهندي عامر خان، وجلسة أخرى للنجمة العالمية إيميلي بلانت، وأدارت الجلستين الإعلامية ريا أبي راشد.