بالصور| ظافر العابدين يلتقط صورا على طريقة "السيلفي" مع جمهور مهرجان البحر الأحمر السينمائي

جدة- منى الموجي:

افتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في جدة بالمملكة العربية السعودية دورته الرابعة اليوم الخميس 5 ديسمبر، بحضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

وحرص النجم ظافر العابدين على تلبية رغبة معجبيه من حضور المهرجان والتقاط الصور التذكارية معهم على السجادة الحمراء على طريقة "السيلفي".

ومن بين أبرز حضور الحفل: ليلى علوي، نبيلة عبيد، يسرا، إلهام شاهين، منى زكي، أحمد حلمي، أمينة خليل، ريا أبي راشد، لميس الحديدي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، عامر خان، سبايك لي، صبا مبارك، حسن الرداد، ماجد المصري، مي عمر، المخرج محمد سامي، محمد ثروت، ماجدة زكي، نادين نسيب نجيم، عبدالمحسن النمر، إبراهيم حجاج، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، أسيل عمران.

يشهد الحفل تكريم النجمة منى زكي، كما سيتم عرض فيلم ضي.. سيرة أهل الضي، إخراج كريم الشناوي، بطولة أسيل عمران، إسلام مبارك ومجموعة من الفنانين.

وشهد المهرجان اليوم الخميس قبل ساعات من حفل افتتاحه إقامة جلسة حوارية للنجم الهندي عامر خان، وجلسة أخرى للنجمة العالمية إيميلي بلانت، وأدارت الجلستين الإعلامية ريا أبي راشد.