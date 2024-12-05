بالصور| مهرجان البحر الأحمر السينمائي.. ماجدة زكي: إيمي سمير غانم ابنتي.. والأخيرة تعلق

جدة- منى الموجي:

يفتتح مهرجان البحر الأحمر السينمائي اليوم الخميس 5 ديسمبر في جدة بالمملكة العربية السعودية دورته الرابعة، بحضور كوكبة من نجوم الفن من مختلف أنحاء العالم.

وحرصت النجمة ماجدة زكي على حضور الحفل وعندما رأت الفنانة إيمي سمير غانم على السجادة الحمراء وجهت لها التحية، وتحدثت معها أمام كاميرا المهرجان، مؤكدة أنها تحبها وتعتبرها ابنتها، لتعلق إيمي أن مجرد رؤية ماجدة زكي يشعر الجميع بالسعادة.

ومن بين أبرز الحضور: ليلى علوي، نبيلة عبيد، يسرا، إلهام شاهين، منى زكي، أحمد حلمي، أمينة خليل، ريا أبي راشد، لميس الحديدي، كاثرين زيتا جونز، مايكل دوجلاس، عامر خان، صبا مبارك، حسن الرداد، ماجد المصري، مي عمر، المخرج محمد سامي، محمد ثروت، نادين نسيب نجيم، عبدالمحسن النمر، إبراهيم حجاج، محمد فراج، بسنت شوقي، أحمد خالد صالح، هنادي مهنا، أسيل عمران.

يشهد الحفل تكريم النجمة منى زكي، كما سيتم عرض فيلم ضي.. سيرة أهل الضي، إخراج كريم الشناوي، بطولة أسيل عمران، إسلام مبارك ومجموعة من الفنانين.

وشهد المهرجان اليوم الخميس قبل ساعات من حفل افتتاحه إقامة جلسة حوارية للنجم الهندي عامر خان، وجلسة أخرى للنجمة العالمية إيميلي بلانت، وأدارت الجلستين الإعلامية ريا أبي راشد.