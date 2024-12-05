بالصور.. ويل سميث يشعل أجواء حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

كتب- مروان الطيب:

وصل النجم العالمي، ويل سميث، حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، والذي يقام مساء اليوم الخميس في جدة، وسط حضور عدد كبير من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

وحرص ويل سميث على تحية جمهوره ومحبيه فور وصوله على الريد كاربت، والتقط العديد من الصور التذكارية.

ويشهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، توافد عدد كبير من النجوم وهم وهم نادية الجندي، يسرا اللوزي، ظافر العابدين، أحمد حلمي، منى زكي، أروى جودة، عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، الإعلامية بوسي شلبي، المخرج العالمي سبايك لي، الممثل العالمي مايكل دوجلاس، وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، ميلا الزهراني، حسين العسيري، النجمة العالمية إيفا لونجوريا باركر، طه دسوقي، النجمة يسرا.

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة.

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.

اقرأ أيضا:

انضمام لطيفة وحكيم وهشام عباس لنجوم ونجمات حفل تكريم الملحن محمد رحيم

مخرج يهاجم محمد سعد.. ومؤلف "الدشاش" يوضح ما حدث