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بالصور.. تزاحم على الممثلة التركية توبا بويوكستون في حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي

08:25 م الخميس 05 ديسمبر 2024
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    توبا بويوكستون من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 4 صورة
    توبا بويوكستون مع الجمهور من حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي
  • عرض 4 صورة
    الممثلة التركية توبا بويوكستون
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كتب- مروان الطيب:

جذبت الممثلة التركية توبا بويوكستون، الأنظار إليها والتف حولها الحضور مما أحدث تزاحم شديد من قبل جمهورها ومحبيها، لالتقاط الصور السلفي معها، فور وصولها ريد كاربت حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، الذي يقام مساء اليوم الخميس في جدة وسط حضور نخبة من ألمع النجوم وصناع السينما حول العالم.

وفور وصولها على الريد كاربت، حرصت على التقاط عدد من الصور التذكارية وتوقيع الأوتوجرافات مع جمهورها.

ويشهد حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر السينمائي، توافد عدد كبير من النجوم وهم وهم نادية الجندي، يسرا اللوزي، ظافر العابدين، أحمد حلمي، منى زكي، أروى جودة، عمرو منسي، المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي، الإعلامية بوسي شلبي، المخرج العالمي سبايك لي، الممثل العالمي مايكل دوجلاس، وزوجته النجمة كاثرين زيتا جونز، ميلا الزهراني، حسين العسيري، النجمة العالمية إيفا لونجوريا باركر، طه دسوقي، النجمة يسرا.

يحتفي مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي بعرض أفضل إنتاجات السينما العربية والعالمية في مدينة جدة؛ عروس البحر الأحمر. حيث ينطوي البرنامج السينمائي للمهرجان على فئات وأقسام متنوعة من الأفلام من جميع أنحاء العالم، تبدأ من الكنوز السينمائية الدفينة المرمّمة بأحدث تقنيات العرض، وتنتهي بأفلام المواهب الواعدة.

كما يستضيف المهرجان نخبة من المواهب الفنّية وصنّاع الأفلام ومحترفي الصناعة من العالم العربي وباقي أرجاء العالم عبر منصّته، جنبًا إلى العديد من مسابقات الأفلام في الفئات الطويلة والقصيرة، مع احتضان الحفلات الموسيقيّة، واستضافة العديد من الندوات وورش العمل التي تهدف إلى دعم وتنمية وتشجيع المواهب الصاعدة. 

يذكر أن، مهرجان البحر الأحمر السينمائي في دورته الرابعة هذا العام، يقام في الفترة من 5- 14 ديسمبر 2024.

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الممثلة التركية توبا بويوكستون توبا بويوكستون حفل افتتاح مهرجان البحر الأحمر مهرجان البحر الأحمر السينمائي
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